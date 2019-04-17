Причиной пожара в Нотр-Даме стало короткое замыкание, - СМИ
Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Le Parisien.
В рамках расследования полиция допросила уже около 30 человек - охранников, сотрудников компании, проводящей реконструкцию, строителей. Сотрудники службы безопасности сообщили полиции, что очаг пожара находился у основания шпиля Нотр-Дама со стороны Сены.
В рамках этих реставрационных работ на шпиле Нотр-Даме установили леса весом более 500 тонн. Строительные работы обслуживались тремя лифтами.
Первый лифт поднимал рабочих на высоту 24 м от земли, второй поднимал на высоту 54 м на крышу, третий лифт позволял добраться до шпиля, который рабочие должны были очистить. Два из этих лифтов уже работали с прошлого четверга, когда снимали статуи, расположенные на шпиле.
По словам охранников, когда сработала пожарная сигнализация и пришли к лифту, пожар уже была сильным и они ничего не могли сделать.
По одной из версий криминалистов, причиной пожара могла быть проблема с электричеством.
"Возможно, произошло короткое замыкание", - сказал один из собеседников издания.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери повреждено шпиль, в результате чего тот рухнул .
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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