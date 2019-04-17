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Причиной пожара в Нотр-Даме стало короткое замыкание, - СМИ


фото: Reuters
Причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание в части здания, которая находилась на реконструкции

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на Le Parisien.

В рамках расследования полиция допросила уже около 30 человек - охранников, сотрудников компании, проводящей реконструкцию, строителей. Сотрудники службы безопасности сообщили полиции, что очаг пожара находился у основания шпиля Нотр-Дама со стороны Сены.

В рамках этих реставрационных работ на шпиле Нотр-Даме установили леса весом более 500 тонн. Строительные работы обслуживались тремя лифтами.

Первый лифт поднимал рабочих на высоту 24 м от земли, второй поднимал на высоту 54 м на крышу, третий лифт позволял добраться до шпиля, который рабочие должны были очистить. Два из этих лифтов уже работали с прошлого четверга, когда снимали статуи, расположенные на шпиле.

По словам охранников, когда сработала пожарная сигнализация и пришли к лифту, пожар уже была сильным и они ничего не могли сделать.

По одной из версий криминалистов, причиной пожара могла быть проблема с электричеством.

"Возможно, произошло короткое замыкание", - сказал один из собеседников издания.

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