Общественное назвало 10 фактов о формате теледебатов Порошенко и Зеленского
17 апреля, 2019, 14:16
Национальная общественная телерадиокомпания назвала 10 фактов о том, какими должны быть теледебаты кандидатов Порошенко и Зеленского
Об этом UA: Общественное сообщает в Facebook .
В частности, дебаты предусматривают личное участие кандидатов, не допускается участие их представителей или доверенных лиц. Они проводятся на средства государственного бюджета. Так, 1:00 дебатов обойдется государственной казне в 6 млн гривен.
Отмечается, что дебаты будут продолжаться 60 минут 19 апреля 2019 года с 20:00 до 21:00.
"36 минут на дискуссию. 4-5 вопросов от кандидатов друг другу. И 5 минут на заключительное слово, реплики кандидатов - не более 30 секунд", - отмечают в НСТУ.
Отмечается, что в случае присутствия только одного кандидата - ему предоставляется все время для предвыборной агитации.
- Напомним, из двух участников второго тура очередных президентских выборов на телевизионные дебаты, устроены в воскресенье, 14 апреля 2019 года, на НСК "Олимпийский", пришел только действующий глава государства Петр Порошенко , который выдвигается на второй срок.
- Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского провести 15 апреля дискуссию в программе "Свобода слова" на ICTV.
- Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский настаивает на дебатах с Петром Порошенко 19 апреля на "Олимпийском" в 19:00 .
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