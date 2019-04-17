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Общественное назвало 10 фактов о формате теледебатов Порошенко и Зеленского

Национальная общественная телерадиокомпания назвала 10 фактов о том, какими должны быть теледебаты кандидатов Порошенко и Зеленского

Об этом UA: Общественное сообщает в Facebook .

В частности, дебаты предусматривают личное участие кандидатов, не допускается участие их представителей или доверенных лиц. Они проводятся на средства государственного бюджета. Так, 1:00 дебатов обойдется государственной казне в 6 млн гривен.

Отмечается, что дебаты будут продолжаться 60 минут 19 апреля 2019 года с 20:00 до 21:00.

"36 минут на дискуссию. 4-5 вопросов от кандидатов друг другу. И 5 минут на заключительное слово, реплики кандидатов - не более 30 секунд", - отмечают в НСТУ.

Отмечается, что в случае присутствия только одного кандидата - ему предоставляется все время для предвыборной агитации.

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