//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленский настаивает на дебатах с Порошенко 19 апреля на "Олимпийском"


фото: focus.ua
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский"

Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского по вопросам избирательной кампании Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на" Олимпийском ". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сейчас не будет Зеленского, было известно заранее. И это было то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить ", - сказал Разумков.

Он указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не принимаем участия в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул Разумков.

Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии" Громадского "по определенному адресу - это вольная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно - закон пытаются подстроить под свои нужды ", - сказал Разумков.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

14 апреля, 2019 воскресенье

больше новостей

14 апреля, 2019 воскресенье

13 апреля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать