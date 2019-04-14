Зеленский настаивает на дебатах с Порошенко 19 апреля на "Олимпийском"
Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского по вопросам избирательной кампании Дмитрий Разумков, сообщает "Интерфакс-Украина" .
"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на" Олимпийском ". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сейчас не будет Зеленского, было известно заранее. И это было то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить ", - сказал Разумков.
Он указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.
"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не принимаем участия в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул Разумков.
Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.
"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии" Громадского "по определенному адресу - это вольная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно - закон пытаются подстроить под свои нужды ", - сказал Разумков.
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