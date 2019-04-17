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На "Олимпийском" для дебатов монтируют две сцены. Фотофакт


фото: The Бабель
На НСК "Олимпийский" начался монтаж двух сцен для дебатов 19 апреля

Об этом сообщает издание The Бабель в своем Telegram-канале.

Петр Порошенко подтвердил, что дебаты на НСК "Олимпийский" с Зеленским состоятся 19 апреля в 19:00

Ранее сообщалось, что Зеленский не может договориться с Порошенко о количестве сцен на дебатах. Штаб Порошенко якобы настаивает на двух разных сценах на территории стадиона.

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