На "Олимпийском" для дебатов монтируют две сцены. Фотофакт
17 апреля, 2019, 15:14
На НСК "Олимпийский" начался монтаж двух сцен для дебатов 19 апреля
Об этом сообщает издание The Бабель в своем Telegram-канале.
Петр Порошенко подтвердил, что дебаты на НСК "Олимпийский" с Зеленским состоятся 19 апреля в 19:00
Ранее сообщалось, что Зеленский не может договориться с Порошенко о количестве сцен на дебатах. Штаб Порошенко якобы настаивает на двух разных сценах на территории стадиона.
- Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
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