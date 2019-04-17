Зеленский объявил о распространении билетов на дебаты на "Олимпийском"

17 апреля, 2019, 07:20

Об этом Зеленский заявил в Facebook.

"Дебаты 2019 19 апреля в 19.00 - свободный доступ. Распространение билетов начинается прямо сейчас", - сказал он.

Указывается, что доступны бесплатные билеты в фан-зону в центре стадиона. Заказать их можно на сайте: https://debaty2019.org.ua . Как отмечается, на одного человека можно зарегистрировать 2 бесплатных билета.

При этом Зеленский не объяснил, почему о распространении билетов он объявил единолично.

В соцсетях уже появились сообщения о том, как выглядят такие бесплатные билеты. На билете указано, что вход на стадион 19 апреля в 16.00. Начало мероприятия в 17.00.