Зеленский заявил, что не может договориться с Порошенко относительно количества сцен на дебатах

17 апреля, 2019, 07:58

Об этом Зеленский заявил на своей странице в Facebook.

"У нас продолжаются дебаты по поводу дебатов. Сначала все спорили по поводу даты, затем по поводу НСК" Олимпийский ", сейчас новые условия команды президента", - говорит Зеленский.

По его словам, штаб Порошенко настаивает на двух разных сценах на территории стадиона.

"Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах?", - сказал Зеленский.

Накануне команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля. Однако переговоры о времени и формате этого события продвигаются сложно.