Зеленский заявил, что не может договориться с Порошенко относительно количества сцен на дебатах
17 апреля, 2019, 07:58
Кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал, что его штаб и команда Петра Порошенко не могут договориться о количестве сцен на НСК "Олимпийский" и формате доступа людей на стадион
Об этом Зеленский заявил на своей странице в Facebook.
"У нас продолжаются дебаты по поводу дебатов. Сначала все спорили по поводу даты, затем по поводу НСК" Олимпийский ", сейчас новые условия команды президента", - говорит Зеленский.
По его словам, штаб Порошенко настаивает на двух разных сценах на территории стадиона.
"Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах?", - сказал Зеленский.
Накануне команды Порошенко и Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля. Однако переговоры о времени и формате этого события продвигаются сложно.
- Напомним, что кандидат в президенты Владимир Зеленский единолично объявил о начале распространения билетов на дебаты с президентом Украины Петром Порошенко на НСК "Олимпийский".
Читайте также
-
11 апреля, 2019 Авторитетный или авторитарный? 5 книг о ворах и добродетелях
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину
-
Читайте также
-
-
-
12 апреля, 2019 Виталий Портников: Это просто дорога к украинскому Путину