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Порошенко подтвердил дебаты с Зеленским на "Олимпийском" 19 апреля

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что дебаты на НСК "Олимпийский" состоятся 19 апреля в 19:00

Об этом сообщили в штабе Порошенко в Facebook.

Отмечается, что в связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.

В связи с перегрузкой сайта для регистрации, можно заполнить форму .

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о распространении билетов на дебаты на "Олимпийском". Они являются бесплатными.

 

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