Порошенко подтвердил дебаты с Зеленским на "Олимпийском" 19 апреля

17 апреля, 2019, 12:47

Об этом сообщили в штабе Порошенко в Facebook.

Отмечается, что в связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.

В связи с перегрузкой сайта для регистрации, можно заполнить форму .

Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о распространении билетов на дебаты на "Олимпийском". Они являются бесплатными.