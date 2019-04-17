Порошенко подтвердил дебаты с Зеленским на "Олимпийском" 19 апреля
17 апреля, 2019, 12:47
Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что дебаты на НСК "Олимпийский" состоятся 19 апреля в 19:00
Об этом сообщили в штабе Порошенко в Facebook.
Отмечается, что в связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации.
В связи с перегрузкой сайта для регистрации, можно заполнить форму .
Ранее кандидат в президенты Владимир Зеленский объявил о распространении билетов на дебаты на "Олимпийском". Они являются бесплатными.
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