Экс-нардепа Крючкова арестовали с залогом в 7 млн грн

17 апреля, 2019, 17:49

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-депутату и экс-главе правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову. Его взяли под стражу залогом 7 млн грн

Об этом сообщает "Общественное".

Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346, 220 млн грн. Но суд принял решение о содержании Крючкова под стражей сроком на 45 суток с момента задержания и с правом внесения залога в сумме 7,11 миллиона гривен.

Кроме того, на Крючкова положили все обязанности, предусмотренные УПК, в том числе сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Сам Крючков, комментируя решение суда, заявил, что деньги на залог сможет найти.

На вопрос журналиста, будет ли свидетельствовать Крючков против президента Петра Порошенко, он ответил: "Давайте завтра".