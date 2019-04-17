Экс-нардепа Крючкова арестовали с залогом в 7 млн грн
Об этом сообщает "Общественное".
Сторона обвинения настаивала на содержании подозреваемого под стражей с альтернативой залога в размере 346, 220 млн грн. Но суд принял решение о содержании Крючкова под стражей сроком на 45 суток с момента задержания и с правом внесения залога в сумме 7,11 миллиона гривен.
Кроме того, на Крючкова положили все обязанности, предусмотренные УПК, в том числе сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.
Сам Крючков, комментируя решение суда, заявил, что деньги на залог сможет найти.
На вопрос журналиста, будет ли свидетельствовать Крючков против президента Петра Порошенко, он ответил: "Давайте завтра".
Экс-депутат Дмитрий Крючков - свидетельство против Петра Порошенко pic.twitter.com/Xpw9QZsLlV- Hromadske.UA (@HromadskeUA) April 17, 2019
- Напомним, главу правления ЧАО "ХК "Энергосеть" подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Его 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину.
- Ранее Крючков заявил, что получал предложение "поделиться" от представителя Порошенко.
- 17 апреля Кричков заявил, что Сытник получил $ 500 тыс. взятки за содействие в расследовании по нему.
- В ГПУ заявили, что ГБР начала расследовать взятку Сытнику от Крючкова.
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