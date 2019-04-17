Сытник получил $ 500 тыс. взятки за содействие в расследовании по мне, - Крючков
17 апреля, 2019, 12:01
Председатель правления ЧАО "ХК" энергосети" Дмитрий Крючков, подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, обвинил главу НАБУ Артема Сытника в получении взятки за содействие расследованию его дела
Об этом Крючков заявил во время судебного заседания по избрании ему меры пресечения, сообщает Цензор.Нет
"Генпрокурор знает об этом деле, а общество - нет", - заявил Крючков.
Он отметил, что в "любой стране считали бы конфликтом интересов, но не у нас".
По словам Крючкова непонятно, за что Сытник получил деньги, но он несколько раз употребил словосочетание "от нас" и что они не раз информировали об этом ГПУ.
Ранее Крючков заявлял , что получал предложение "поделиться" от представителя Порошенко.
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