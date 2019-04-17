Крючков заявил, что получил предложение "поделиться" от представителя Порошенко

17 апреля, 2019, 11:48

Председатель правления ЧАО "ХК" энергосети" Дмитрий Крючков, подозреваемый в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, заявил, что получал предложение делиться прибылью от представителя Петра Порошенко, однако имя представителя не назвал

Об этом сообщает Громадське .

Во время заседания суда по избранию Дмитрию Крючкову пресечения он опроверг обвинения правоохранительных органов и рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.

Крючков также назвал обвинения НАБУ "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров".

Впоследствии он получил предложение делиться прибылью от представителя Петра Порошенко, однако имя представителя Крючкова не назвал.

Позже, по словам экс-депутата, к нему обратился соратник президента Петра Порошенко, Игорь Кононенко, и "попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел".

Крючков, в свою очередь, назвал Вовка "непрофессиональным" и подчеркнул, что никаких финансовых отношений с ним не имел.

Напомним, 15 апреля Крючкова экстрадировали в Украину.