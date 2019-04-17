Крючков заявил, что получил предложение "поделиться" от представителя Порошенко
Об этом сообщает Громадське .
Во время заседания суда по избранию Дмитрию Крючкову пресечения он опроверг обвинения правоохранительных органов и рассказал о влиянии на него соратника президента Игоря Кононенко.
Крючков также назвал обвинения НАБУ "абсурдными" и "продуктом творчества прокуроров".
Впоследствии он получил предложение делиться прибылью от представителя Петра Порошенко, однако имя представителя Крючкова не назвал.
Позже, по словам экс-депутата, к нему обратился соратник президента Петра Порошенко, Игорь Кононенко, и "попросил ввести нового председателя НКРЭ Дмитрия Вовка в курс дел".
Крючков, в свою очередь, назвал Вовка "непрофессиональным" и подчеркнул, что никаких финансовых отношений с ним не имел.
Напомним, 15 апреля Крючкова экстрадировали в Украину.
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