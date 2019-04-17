ГБР расследует взятку Сытнику от Крючкова, - ГПУ

17 апреля, 2019, 16:29

Государственное бюро расследований расследует взятку руководителю НАБУ Артему Сытнику от подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн Дмитрия Крючкова

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту предоставления Крючковым Д.В. и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды Директору Национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С. за совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - написала она.

Кроме того, ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 16 апреля 2019 года по факту получения директором НАБУ Сытником взятки в особо крупном размере от Крючкова и других неустановленных лиц по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генпрокуратурой Украины.

Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.