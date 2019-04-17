ГБР расследует взятку Сытнику от Крючкова, - ГПУ
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.
"Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 16.04.2019 по факту предоставления Крючковым Д.В. и другими неустановленными лицами неправомерной выгоды Директору Национального антикоррупционного бюро Украины Сытнику А.С. за совершение или несовершение в интересах того, кто предоставляет такую выгоду или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной власти или служебного положения, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины", - написала она.
Кроме того, ГБР осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 16 апреля 2019 года по факту получения директором НАБУ Сытником взятки в особо крупном размере от Крючкова и других неустановленных лиц по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генпрокуратурой Украины.
Проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия.
- Напомним, главу правления ЧАО "ХК "Энергосеть" подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. Его 15 апреля экстрадировали из Германии в Украину.
- Ранее Крючков заявил, что получал предложение "поделиться" от представителя Порошенко.
- 17 апреля Кричков заявил, что Сытник получил $ 500 тыс. взятки за содействие в расследовании по нему.
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