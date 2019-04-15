Подозреваемого в хищениях главу ХК "Энергосеть" Крючкова экстрадировали в Украину

15 апреля, 2019, 20:24

Главу правления ЧАО "ХК "Энергосеть", подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, экстрадировали из Германии в Украину

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.

"Детективы #НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь". В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения", - говорится в сообщении.

НАБУ и САП будут настаивать на аресте подозреваемого и удерживании его под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.