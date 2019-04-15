Подозреваемого в хищениях главу ХК "Энергосеть" Крючкова экстрадировали в Украину
15 апреля, 2019, 20:24
Главу правления ЧАО "ХК "Энергосеть", подозреваемого в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн, экстрадировали из Германии в Украину
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба НАБУ.
"Детективы #НАБУ задержали чиновника в международном аэропорту "Борисполь". В течение 48 часов с момента задержания суд должен избрать ему меру пресечения", - говорится в сообщении.
НАБУ и САП будут настаивать на аресте подозреваемого и удерживании его под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.
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