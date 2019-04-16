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Появилось видео, как пожарные тушили Нотр-Дам де Пари с крыши


фото: Reuters
В сети появилось видео, на котором спасатели с крыши ликвидируют пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери

Соответствующее видео опубликовал журналист Thomas G. Savage в Twitter.

 

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