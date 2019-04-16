Появилось видео, как пожарные тушили Нотр-Дам де Пари с крыши
16 апреля, 2019, 08:57
В сети появилось видео, на котором спасатели с крыши ликвидируют пожар в одном из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известном как Собор Парижской Богоматери
Соответствующее видео опубликовал журналист Thomas G. Savage в Twitter.
#NotreDame En immersion avec les pompiers dans le brasier pic.twitter.com/PS3KwnwAEr- Thomas G. Savage (@thomasgsavage) 15 апреля 2019 г.
#NotreDame : Vidéo exclusive en immersion pic.twitter.com/JYof8g9ncc- Thomas G. Savage (@thomasgsavage) 15 апреля 2019 г.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара обрушился шпиль собора.
- Прокуратура взялась расследовать пожар.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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