Первую ступень ракеты Falcon Heavy внезапно утопили после успешного приземления

16 апреля, 2019, 10:43

SpaceX заявила, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного приземления упал в океан во время транспортировки к побережью Флориды

Об этом сообщает The Verge.

Причиной "потопления" назвали большие волны из-за шторма. Блок не смог выстоять вертикально и сполз с платформы для посадки.

"Команде SpaceX не удалось доставить центральный ускоритель в порт Канаверал за сильного волнения моря. По мере ухудшения условий ускоритель начал сползать и не смог устоять в вертикальном положении. Хотя мы надеялись вернуть бустер в целости, безопасность нашей команды всегда в приоритете. Мы надеемся, что такое не случится на будущих миссиях ", - говорится в сообщении команды SpaceX.

Напомним, 11 апреля частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска запустила самую мощную в мире ракету-носитель Falcon Heavy для вывода грузов на околоземную орбиту.

Falcon Heavy's side boosters land on Landing Zones 1 and 2 pic.twitter.com/nJCCaVHOeo - SpaceX (@SpaceX) 12 апреля 2019 г.