Первую ступень ракеты Falcon Heavy внезапно утопили после успешного приземления
Об этом сообщает The Verge.
Причиной "потопления" назвали большие волны из-за шторма. Блок не смог выстоять вертикально и сполз с платформы для посадки.
"Команде SpaceX не удалось доставить центральный ускоритель в порт Канаверал за сильного волнения моря. По мере ухудшения условий ускоритель начал сползать и не смог устоять в вертикальном положении. Хотя мы надеялись вернуть бустер в целости, безопасность нашей команды всегда в приоритете. Мы надеемся, что такое не случится на будущих миссиях ", - говорится в сообщении команды SpaceX.
Liftoff of Falcon Heavy pic.twitter.com/3oALJPOMBa- SpaceX (@SpaceX) 12 апреля 2019 г.
Напомним, 11 апреля частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска запустила самую мощную в мире ракету-носитель Falcon Heavy для вывода грузов на околоземную орбиту.
Falcon Heavy's side boosters land on Landing Zones 1 and 2 pic.twitter.com/nJCCaVHOeo- SpaceX (@SpaceX) 12 апреля 2019 г.
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