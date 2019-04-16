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Первую ступень ракеты Falcon Heavy внезапно утопили после успешного приземления

SpaceX заявила, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy после успешного приземления упал в океан во время транспортировки к побережью Флориды

Об этом сообщает The Verge.

Причиной "потопления" назвали большие волны из-за шторма. Блок не смог выстоять вертикально и сполз с платформы для посадки.

"Команде SpaceX не удалось доставить центральный ускоритель в порт Канаверал за сильного волнения моря. По мере ухудшения условий ускоритель начал сползать и не смог устоять в вертикальном положении. Хотя мы надеялись вернуть бустер в целости, безопасность нашей команды всегда в приоритете. Мы надеемся, что такое не случится на будущих миссиях ", - говорится в сообщении команды SpaceX.

Напомним, 11 апреля частная космическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска запустила самую мощную в мире ракету-носитель Falcon Heavy для вывода грузов на околоземную орбиту.

 

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