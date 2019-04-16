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Маленькие метеориты "выбивают" с Луны до 200 тонн воды в год, - ученые

Ученые из космического центра НАСА имени Годдарда пришли к выводу, что мелкие метеориты, которые постоянно падают на поверхность Луны, выбивают из него до 200 тонн воды в год

Об этом пишет Nature.

В постоянно затененных зонах лунных кратеров существует большое количество льда. Вероятно, такие области образовывались в результате падения метеоритов, которые и принесли на спутник Земли воду.

Ученые проанализировали данные исследовательской станции LADEE, которая в течение девяти месяцев собирала данные о концентрации летучих веществ (метана, гелия, неона, аргона и других) в экзосфере Луны.

По оценкам исследователей, в результате метеоритной бомбардировки с поверхности Луны выбрасывается 1,3 × 10 ^ -17 до 3,2 × 10 ^ -17 декабря воды в секунду, или 200 тонн в год.

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