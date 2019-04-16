Ломаченко бросил вызов олимпийский чемпион из Британии
16 апреля, 2019, 16:00
Британский боксер Люк Кэмпбелл, который является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, бросил вызов украинцу Василию Ломаченко
Заявление боксер сделал на своей странице в Twitter.
Люк Кэмпбелл отметил, что олимпийские чемпионы должны встретиться на ринге.
"В бою с Ломаченко Кролла показал смелость, однако Василий продемонстрировал класс. Чемпионы Олимпийских игр однозначно заслуживают того, чтобы провести поединок между собой", - написал британец.
Courageous from Crolla but Loma showed his class yesterday. Olympic gold medalist vs Olympic gold medalist definitely has a ring to it!- Luke Campbell MBE (@ luke11campbell) 14 апреля 2019 г.
- Напомним, 3 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку .
- Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер избежал перелома руки в поединке с британцем Энтони Кроллой.
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кроллой назвал самым желанным соперником Майки Гарсию.
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