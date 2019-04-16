Ломаченко бросил вызов олимпийский чемпион из Британии

16 апреля, 2019, 16:00

Британский боксер Люк Кэмпбелл, который является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне, бросил вызов украинцу Василию Ломаченко

Заявление боксер сделал на своей странице в Twitter.

Люк Кэмпбелл отметил, что олимпийские чемпионы должны встретиться на ринге.

"В бою с Ломаченко Кролла показал смелость, однако Василий продемонстрировал класс. Чемпионы Олимпийских игр однозначно заслуживают того, чтобы провести поединок между собой", - написал британец.