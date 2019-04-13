Ломаченко в бою с Кроллой сломал руку
13 апреля, 2019, 09:27
Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку
Об этом Пончер написала в twitter.
Журналистка заявила, что Василий Ломаченко считает, что во время нокаута Энтони Кролла сломал правую руку. Украинец об этом заявил в интервью после поединка.
Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla- Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 апреля 2019
- 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
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