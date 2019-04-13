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Ломаченко в бою с Кроллой сломал руку


фото: REUTERS
Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку

Об этом Пончер написала в twitter.

Журналистка заявила, что Василий Ломаченко считает, что во время нокаута Энтони Кролла сломал правую руку. Украинец об этом заявил в интервью после поединка.

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