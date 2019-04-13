Ломаченко в бою с Кроллой сломал руку

13 апреля, 2019, 09:27

Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку

Об этом Пончер написала в twitter.

Журналистка заявила, что Василий Ломаченко считает, что во время нокаута Энтони Кролла сломал правую руку. Украинец об этом заявил в интервью после поединка.

Loma believes his right hand is broken. Told me it happened on the knockout punch #LomaCrolla - Crystina Poncher (@CrystinaPoncher) 13 апреля 2019