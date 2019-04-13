Ломаченко рассказал, с кем хочет драться в следующем поединке
13 апреля, 2019, 10:07
Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самого желанного соперника
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Хочу поблагодарить врача. Теперь я готов показывать все на 100 процентов. Я хочу драться с Майки Гарсией. Но посмотрим. Не знаю. Я остаюсь в легком весе. Я хочу объединить пояса", - сказал Ломаченко.
Майки Грасия является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Василий Ломаченко владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).
"I want to fight with @mikeygarcia " #LomaCrolla pic.twitter.com/emObj1dWYe- Top Rank Boxing (@trboxing) 13 апреля 2019 г.
- 13 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку.
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