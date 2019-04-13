//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ломаченко рассказал, с кем хочет драться в следующем поединке


фото: REUTERS
Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самого желанного соперника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Хочу поблагодарить врача. Теперь я готов показывать все на 100 процентов. Я хочу драться с Майки Гарсией. Но посмотрим. Не знаю. Я остаюсь в легком весе. Я хочу объединить пояса", - сказал Ломаченко.

Майки Грасия является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Василий Ломаченко владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

13 апреля, 2019 суббота

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

13 апреля, 2019 суббота

12 апреля, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать