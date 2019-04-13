Ломаченко рассказал, с кем хочет драться в следующем поединке

13 апреля, 2019, 10:07

Украинский боксер Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самого желанного соперника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Хочу поблагодарить врача. Теперь я готов показывать все на 100 процентов. Я хочу драться с Майки Гарсией. Но посмотрим. Не знаю. Я остаюсь в легком весе. Я хочу объединить пояса", - сказал Ломаченко.

Майки Грасия является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Василий Ломаченко владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).