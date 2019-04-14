Ломаченко избежал перелома руки в бою с Кроллой
14 апреля, 2019, 19:46
Менеджер Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинский боксер избежал перелома руки в поединке с британцем Энтони Кролла
Об этом сообщает ESPN .
Ломаченко после боя с Кролл в одной из клиник Лос-Анджелеса прошел обследование с помощью МРТ, в результате которого выяснилось, что перелома у боксера нет.
"Его кость только вывернута, операция не нужна. Ему просто вставили кость на место. Три недели он проходит в гипсе и будет в порядке. Снова в ринге мы увидим Ломаченко, наверное, в сентябре", - сказал Эгис Климас.
- 3 апреля украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу и защитил титулы чемпиона мира WBA и WBO в легком весе.
- Журналистка Кристина Пончер заявила, что украинский боксер Василий Ломаченко в поединке против британца Энтони Кролла сломал руку .
- Василий Ломаченко после победы над британцем Энтони Кролла назвал самым желанным соперником Майки Гарсия
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