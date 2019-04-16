Гвоздик отметил день рождения с огнеметом в руках
16 апреля, 2019, 12:08
Украинский боксер Александр Гвоздик отметил 32-й день рождения с огнеметом в руках
Об этом сообщает Luckypunch в facebook.
Украинец взял в руки огнемет и поджег надпись WBC.
- Напомним, 31 марта, украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу, соперник отказался продолжать бой в 5-м раунде, сославшись на травму.
- Соперник Александра Гвоздика француз Дуду Нгумбу получил во время боя серьезную травму но не симулировал повреждения.
- Экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд раскритиковал Украинский Александра Гвоздика по невыразительный бой с французом Дуду Нгумбу.
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