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Гвоздик отметил день рождения с огнеметом в руках


фото: Inquirer Sports
Украинский боксер Александр Гвоздик отметил 32-й день рождения с огнеметом в руках

Об этом сообщает Luckypunch в facebook.

Украинец взял в руки огнемет и поджег надпись WBC.

  • Напомним, 31 марта, украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу, соперник отказался продолжать бой в 5-м раунде, сославшись на травму.
  • Соперник Александра Гвоздика француз Дуду Нгумбу получил во время боя серьезную травму но не симулировал повреждения.
  • Экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд раскритиковал Украинский Александра Гвоздика по невыразительный бой с французом Дуду Нгумбу.

Читайте также: Гвоздик - Нгумбу: все о чемпионском бое украинца

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