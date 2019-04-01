Знаменитый боксер раскритиковал Гвоздика за невыразительный бой с Нгумбу

1 апреля, 2019, 12:29

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд раскритиковал украинца Александра Гвоздика за невыразительный бой с французом Дуду Нгумбу

Об этом сообщает FightHype.com .

По мнению бывшего чемпиона мира Андре Уорда бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) между Александром Гвоздиком и Дуду Нгумбу не оправдал ожиданий публики, а украинец должен был нанести больше проблем сопернику.

"Люди хотели увидеть больше. Но оба показали, что и всегда демонстрируют. Гвоздик - хороший боксер, технический, тщательный, но он должен наносить больше проблем сопернику.

Со мной никогда не случалось, когда тренируешься шесть недель, а затем бой заканчивается следующим образом. Но нужно найти положительные стороны в этом разочаровании ", - сказал Уорд.