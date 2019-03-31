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Гвоздик победил Нгумбу и защитил чемпионский титул


фото: boxingscene
Украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Сегодня в Филадельфии (США) украинец Александр Гвоздик впервые защищал титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в поединке против француза Дуду Нгумбу.

Гвоздик сразу захватил инициативу в поединке, но не спешил форсировать события и не укладывался в удары.

Украинец несколько активизировался в четвертом раунде, начал зажимать соперника в углах ринга и заставил его спасаться в клинче. Они не помогли Нгумбу избежать двух пропущенных ударов слева.

Бой закончился в пятом раунде, когда Нгубму неудачно наступил на правую ногу и начал хромать.

Гвоздик одержал досрочную победу из-за отказа соперника продолжить поединок.

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