Гвоздик победил Нгумбу и защитил чемпионский титул
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Сегодня в Филадельфии (США) украинец Александр Гвоздик впервые защищал титул чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) в поединке против француза Дуду Нгумбу.
Гвоздик сразу захватил инициативу в поединке, но не спешил форсировать события и не укладывался в удары.
Украинец несколько активизировался в четвертом раунде, начал зажимать соперника в углах ринга и заставил его спасаться в клинче. Они не помогли Нгумбу избежать двух пропущенных ударов слева.
Бой закончился в пятом раунде, когда Нгубму неудачно наступил на правую ногу и начал хромать.
Гвоздик одержал досрочную победу из-за отказа соперника продолжить поединок.
- 28 февраля чемпион мира по боксу Александр Гвоздик назвал сомнительным выбор его промоутерами соперника для первой защиты титула.
- Бой украинского чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Александра Гвоздика соберет полный зал в Филадельфии .
- Тренер Александра Гвоздика Тедди Атлас назвал сильные стороны соперника украинского боксера - француза Дуду Нгубму.
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