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Гвоздик - Нгумбу: все о чемпионском бое украинца


фото: boxingscene
В ночь с субботы на воскресенье в США украинский боксер Александр Гвоздик защищает титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу

С чем к бою подходит Гвоздик

Прошлый год стал самым успешным в карьере Александра Гвоздика. В марте 2018 года украинец завоевал титул временного чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета), одолев по очкам Мехди Амара.

Наш боксер победил малоизвестного француза крайне неубедительно и подвергся сокрушительной критике. Это привело к увольнению его многолетнего тренера Марка Контрераса и начала сотрудничества украинца с американцем Тедди Атласом, известным благодаря работе с легендарным Майком Тайсоном.

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Оно пошло Гвоздику на пользу. 1 декабря украинец вышел на ринг против Адониса Стивенсона в поединке за титул полноправного чемпиона мира WBC, принадлежащего 41-летнему канадцу. Гвоздик едва сдерживал мощные атаки соперника и проигрывал по очкам. И когда ветеран заметно устал, сам взялся за дело и нокаутировал его в 11-м раунде.

Александр Гвоздик стал четвертым действующим чемпионом мира из Украины и присоединился к обладателю титулов WBO (Всемирной боксерской организации) и WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легком весе (до 61,2 кг) Василию Ломаченко, владельцу поясов IBF (Международной боксерской федерации), WBO и WBC в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Александру Усику, а также чемпиону WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг) Артёму Далакяну.

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Для Стивенсона нокаут имел ужасные последствия. Канадец получил повреждения головного мозга и был введен в искусственную кому, в которой пробыл несколько месяцев. Стивенсон перенес сложную операцию и находился на грани жизни и смерти. В конце боксер пришел в себя, начал самостоятельно передвигаться и разговаривать, а в феврале был выписан из больницы. Медики надеются, что канадец сможет вернуться к полноценной жизни. А вот о возвращении Стивенсона на ринг не может быть и речи.

Александр Гвоздик заявил, что не чувствует себя виноватым в случившемся с Адонисом Стивенсоном, ведь все боксеры, выходя на ринг, осознают, что рискуют здоровьем.

"Я не чувствую себя виноватым за то, что произошло с Адонисом. Не хочу, чтобы это прозвучало эгоистично. Но и я мог оказаться на его месте. Не думаю, что в таких ситуациях можно обвинять бойца. И рефери тоже не виноват. Я не сказал бы, что он опоздал с решением. Это просто произошло", - констатировал Гвоздик.

Что нужно знать о Нгумбу

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Ожидалось, что Александр Гвоздик проведет первую защиту чемпионского пояса против Маркуса Брауна. Американец в январе победил шведа Баду Джека и стал официальным претендентом на титул WBC.

Однако украинец решил провести добровольную защиту титула и планировал встретиться с экс-претендентом на чемпионский титул Салливаном Баррерой. Впрочем договориться с именитым кубинцем не удалось. Тогда и возник вариант с 37-летним французом Дуду Нгумбу.

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Такой выбор украинца многих удивил. Хотя этнический конголезец занимает в рейтинге WBC высокое восьмое место, он имеет в пассиве целых восемь поражений. Последнее из них боксер из Франции потерпел в декабре 2017 года от россиянина Игоря Михалкина. Ему он уступил в бою за титул чемпиона мира по второстепенной версии IBO (Международной боксерской организации). Еще одно поражение Нгумбу в ноябре 2015 года в Броварах нанес другой россиянин - Умар Саламов, выступавший за промоутерскую компанию братьев Кличко - K2 Promotions. Он также победил француза судейским решением в бою за титул чемпиона Европы по версии WBO.

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Досрочно победить Нгумбу удалось лишь французу Наджибу Мохаммеди в 2012 году. В свою очередь в 2016 году с Мохамедди бился Гвоздик и нокаутировал его во втором раунде. Интересно, что Нгумбу в 2009 году проиграл по очкам еще одному экс-сопернику украинца - Айзеку Чилемби из Малави. Гвоздик в 2016 году одержал над ним досрочную победу в восьмом раунде.

В 2014 году Нгубму победил по очкам Джонни Мюллера из ЮАР. Того самого, которого через год в Киеве нокаутировал Александр Усик в первом тяжелом весе. А в 2013 году Нгумбу в столичном Дворце спорта отобрал титул интерконтинентального чемпиона WBO в украинца Вячеслава Узелкова, уоторый долгое время был одной из главных надежд K2 Promotions.

Все это свидетельствует о том, что Нгумбу совсем не такой простой соперник, как может показаться, учитывая его восемь поражений.

Что было слышно перед боем

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Быть бдительным перед поединком с Дуду Нгумбу Александра Гвоздика призвал и его тренер - Тедди Атлас.

"Нгумбу - это боец, голодный боец. Он может быть опасным. Он провел достаточно много боев против хороших соперников, качественных 12-раундовых поединков. Для него этот бой - шанс показать себя против топ-боксера и забрать титул", - отметил Атлас.

По словам тренера, Нгумбу - сложный соперник, который имеет жесткий удар и действует агрессивно, поэтому его следует уважать.

"Нгумбу - сложный соперник, он не тот, кто будет бить легко, он будет бить жестко. У него хороший удар с правой и хороший хук слева. Я думаю, в бою он будет агрессивным, ведь понимает, что у него появился тот самый шанс. Его нужно уважать", - отметил Атлас.

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Сам Гвоздик был не у восторге от выбора соперника его промоутерами из Top Rank и заявил, что Нгумбу является типичным "спойлером" - боксером, который не бьется сам и мешает другим.

"Это, конечно, сомнительный шаг в плане подбора соперника, потому что если ты побеждаешь такого оппонента, то все говорят, что ты и должен был побеждать. А если выглядишь с ним плохо, то списывают тебя со счетов. А выигрывать уверенно у них трудно", - сказал Гвоздик.

Также чемпион мира подчеркнул, что Нгумбу побеждал Вячеслава Узелкова и является достаточно опасным соперником.

"Он победил Вячеслава Узелкова, которого в Украине очень высоко оценивали. Он претендовал на титул несколько раз, но с Нгумбу ничего не смог сделать. Француз - очень серьезный оппонент", - констатировал Гвоздик.

Кто будет фаворитом

 

null Букмекеры считают безоговорочным фаворитом чемпионского боя Александра Гвоздика. На победу украинца предлагают мизерный коэффициент 1.01, а некоторые букмекерские конторы вообще не принимают ставки на выигрыш украинца, считая его очевидным. На победу Дуду Нгумбу дают 19.00, на ничью - 34.00.

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