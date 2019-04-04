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Соперник Гвоздика не симулировал травму и оказался в больнице


фото: xsport.ua
Соперник Александра Гвоздика француз Дуду Нгумбу получил во время боя серьезную травму и не симулировал повреждение

Об этом со ссылкой на ESPN сообщает Xsport.

Директор Атлетической комиссии штата Пенсильвания Грег Серб заявил, что у Дуду Нгумбу после боя с Александром Гвоздиком диагностировали разрыв связок голеностопа.

"Я насмотрелся на травмы, на разрывы связок. Бывали жуткие, но такого раньше не видел. Нгумбу пробыл в госпитале несколько часов. Ему сделали специальную обувь с фиксаторами голени. Насколько я знаю, он уже улетел во Францию", - сказал Серб .

Также он объяснил, почему так долго колебался, останавливать ли поединок.

"Никто не хочет, чтобы бой завершился вот так, верно? Поэтому я хотел убедиться через переводчика непосредственно у Нгумбу, что он не сможет продолжить бой", - отметил директор комиссии.

  • Напомним, 3 апреля менеджер Александра Гвоздика Эгис Климас заявил, что соперник украинского боксера француз Дуду Нгумбу мог симулировать травму.
  • 31 марта, украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу, соперник отказался продолжать бой в пятом раунде, сославшись на травму.
  • Экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд раскритиковал украинца Александра Гвоздика за невыразительный бой с французом Дуду Нгумбу.

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