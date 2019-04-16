Американцы собирают средства на восстановление Нотр-Дама

16 апреля, 2019, 22:33

В США призывают собирать средства в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

Об этом сообщает Голос Америки.

Нью-йоркское Общество французского наследия и краудсорсинговая платформа GoFundMe одними из первых предложили помочь собору, который, как считается, обязательно должен увидеть каждый человек, приехавший в Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении открыть международный сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам.

Общество французского наследия, американская некоммерческая организация, посвящает свою деятельность сохранению архитектурного и культурного наследия Франции, создала страницу в Интернете для сбора средств на восстановление собора.