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Американцы собирают средства на восстановление Нотр-Дама

В США призывают собирать средства в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери

Об этом сообщает Голос Америки.

Нью-йоркское Общество французского наследия и краудсорсинговая платформа GoFundMe одними из первых предложили помочь собору, который, как считается, обязательно должен увидеть каждый человек, приехавший в Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении открыть международный сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам.

Общество французского наследия, американская некоммерческая организация, посвящает свою деятельность сохранению архитектурного и культурного наследия Франции, создала страницу в Интернете для сбора средств на восстановление собора.

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