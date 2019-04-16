Американцы собирают средства на восстановление Нотр-Дама
16 апреля, 2019, 22:33
В США призывают собирать средства в связи с пожаром в соборе Парижской Богоматери
Об этом сообщает Голос Америки.
Нью-йоркское Общество французского наследия и краудсорсинговая платформа GoFundMe одними из первых предложили помочь собору, который, как считается, обязательно должен увидеть каждый человек, приехавший в Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении открыть международный сбор средств на восстановление собора Нотр-Дам.
Общество французского наследия, американская некоммерческая организация, посвящает свою деятельность сохранению архитектурного и культурного наследия Франции, создала страницу в Интернете для сбора средств на восстановление собора.
- Напомним, в понедельник, 15 апреля, в Париже загорелся Собор Парижской Богоматери.
- Из-за пожара в Соборе Парижской Богоматери поврежден шпиль, в результате чего тот рухнул.
- Прокуратура взялась расследовать пожар. Причина пожара пока неизвестна, впрочем чиновники связывают ее с работами по реконструкции.
- 16 апреля стало известно, что пожарные спасли Собор Парижской Богоматери от полного разрушения.
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