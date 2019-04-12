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"Расстрел" парламента и "похороны" президента: в МВД объяснили, почему до сих пор не открыли производство из-за "Слуги народа"

В полицию не поступало обращений от лиц, которые видели в эпизодах "Слуга народа" угрозы для собственной жизни и здоровья

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян, передает пресс-служба ведомства.

"По состоянию на сегодня, 12 апреля, ни МВД, ни Нациполиция не получали никаких заявлений и сообщений от граждан, которые увидели в эпизодах телесериала "Слуга народа" угрозы для собственной жизни и здоровья", - рассказал Троян.

Отмечается, что если такие заявления поступят, они получат правовую оценку и реакцию как от МВД, так и от Нацполиции.

Ранее в МВД сообщали, что производство не открыли из-за того, что на момент обнародования сериала ни один из его персонажей не был политическим или общественным деятелем.

Напомним, первый вице-спикер Ирина Геращенко обратилась к правительству о возбуждении уголовного дела против "Слуги народа" из-за сцены с расстрелом парламента и похоронами президента.

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