Полиция открыла уголовное производство из-за видео, где Зеленского сбивает фура
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.
"По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик", - говорится в сообщении.
Правоохранители отреагировали также на официальное заявление штаба Зеленского, в котором рекомендовано усилить охрану из-за вероятной угрозы жизни в упомянутом видеоролике.
Нацполиция открыла уголовное производство по статье ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.
Сейчас проводится проверка, в рамках которой правоохранители выясняют обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.
Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео. В частности, для того, чтобы его удалить.
- Напомним, что 11 апреля в соцсетях опубликовали видео, на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает фура и появляется "белая дорожка".
- У Зеленского обиделись на видео с намеком на склонность к наркотикам и хотят усилить ему охрану.
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