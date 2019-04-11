Полиция открыла уголовное производство из-за видео, где Зеленского сбивает фура

11 апреля, 2019, 15:53

Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидату в президенты Владимиру Зеленскому

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"По результатам мониторинга социальных сетей, Национальной полицией выявлены факты распространения видеоролика, в котором одного из кандидатов на пост президента Украины якобы сбивает грузовик", - говорится в сообщении.

Правоохранители отреагировали также на официальное заявление штаба Зеленского, в котором рекомендовано усилить охрану из-за вероятной угрозы жизни в упомянутом видеоролике.

Нацполиция открыла уголовное производство по статье ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля.

Сейчас проводится проверка, в рамках которой правоохранители выясняют обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению.

Также готовится официальный запрос к представителям администрации соцсетей, которые распространили это видео. В частности, для того, чтобы его удалить.