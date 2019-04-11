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У Зеленского обиделись на видео с намеком на склонность к наркотикам и хотят усилить ему охрану

В штабе Владимира Зеленского обиделись на обнародованный в Telegram-канале "Европейское будущее Украины" видеоролик, в котором его якобы сбивает фура и появляется "белая дорожка"

Об этом сообщает пресс-служба кандидата.

Отмечается, что видео опубликовано на якобы связанном с Петром Порошенко телеграмм-канале "Европейское будущее Украины".

В штабе кандидата отмечают, что 7 апреля на Facebook-странице Порошенко вышло обращение президента, где он призывает украинцев присоединяться к сайту Европейское будущее Украины. После регистрации на нем приходит СМС, содержащее ссылку на Telegram и Viber-каналы, где, по словам представителей Зеленского, опубликовали это видео.

"Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после ... Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану", - говорится в сообщении штаба Зеленского.

 

 

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