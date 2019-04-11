В МВД объяснили, почему не открыли производство из-за расстрела нардепов в сериале "Слуга народа"

11 апреля, 2019, 22:05

Нацполиция открыла уголовное производство из-за видео в котором Владимира Зеленского сбивает грузовик, потому что речь идет о кандидате в президенты

Об этом написал в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Юридическая разница в понимании ч.1 ст.346 "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля" между грузовиком, который давит Зеленского и Голобородько и который расстреливает воображаемый парламент в том, что на момент публикации первого видео персонаж является политическим деятелем - кандидатом в президенты, во втором видео на момент обнародования - ни один из его персонажей не был политическим или общественным деятелем", - пояснил Шевченко.

По его словам, в случае получения заявлении от кого-либо из реальных парламентариев об угрозе его жизни из-за видео расстрела в сериале "Слуга народа", могла бы быть аналогичная регистрация в ЕРДР.

"Политически и морально никакой разницы между грузовиком, который давит Зеленского, и расстрелом его персонажем Голобородько мнимой ВР, никакой нет: оба видео являются позорными, недопустимыми, сеют агрессию и ненависть в обществе", - добавил Шевченко.

МВД Украины осуждает все подобные проявления агрессии й ненависти и к кандидатам в президенты , к парламентариям, и к обычным гражданам.