Будет ли уголовное дело против Зеленского и создателей "Слуги народа" за "расстрел" парламента. Геращенко сделала запрос
Об этом она заявила в Верховной Раде на часе вопросов к правительству, передает Эспрессо.TV
Она сказала, что поддерживает факт заведения уголовного дела по видео в соцсетях, где кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает фура.
"Я хочу, чтобы мой вопрос воспринималось как депутатское обращение. Будет ли сегодня так же зеркально заведено уголовное дело против авторов и сценаристов фильма" Слуга народа "и исполнителя главной роли, в котором расстреливается парламент и потом есть похороны президента", - сказала она.
Геращенко напомнила, что госпожа Савченко за "такие мысли только" содержится в следственном изоляторе. Она также спросила за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело.
"В принципе, мы это приветствуем - чтобы язык вражды прекратить в интернете, но будет это зеркально. Прошу воспринимать это как депутатский запрос и получить сегодня такое уголовное дело", - отметила Геращенко.
- Напомним, что 11 апреля в соцсетях опубликовали видео , на котором кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает фура и появляется "белая дорожка".
- В Зеленского обиделись на видео с намеком на склонность к наркотикам и хотят усилить ему охрану.
- Полицейские проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидату в президенты Владимиру Зеленскому. Нацполиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 346 Уголовного кодекса Украины.
- В МВД пояснили, что Нацполиция не открыл уголовное производство из-за расстрел нардепов в сериале "Слуга народа" , потому что персонаж в фильме не является кандидатом в президенты.
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