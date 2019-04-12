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Будет ли уголовное дело против Зеленского и создателей "Слуги народа" за "расстрел" парламента. Геращенко сделала запрос


фото: tsn
11 апреля первый вице-спикер Ирина Геращенко обратилась к правительству о возбуждении уголовного дела против "Слуги народа" из сцены с расстрелом парламента и похоронами президента

Об этом она заявила в Верховной Раде на часе вопросов к правительству, передает Эспрессо.TV

Она сказала, что поддерживает факт заведения уголовного дела по видео в соцсетях, где кандидата в президенты Владимира Зеленского якобы сбивает фура.

"Я хочу, чтобы мой вопрос воспринималось как депутатское обращение. Будет ли сегодня так же зеркально заведено уголовное дело против авторов и сценаристов фильма" Слуга народа "и исполнителя главной роли, в котором расстреливается парламент и потом есть похороны президента", - сказала она.

Геращенко напомнила, что госпожа Савченко за "такие мысли только" содержится в следственном изоляторе. Она также спросила за каждый пост в интернете будет заводиться уголовное дело.

"В принципе, мы это приветствуем - чтобы язык вражды прекратить в интернете, но будет это зеркально. Прошу воспринимать это как депутатский запрос и получить сегодня такое уголовное дело", - отметила Геращенко.

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