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Инициировал и отказался: Владимир Кличко о Зеленском, который не стал сдавать VADA анализ на наркотики


фото: Reuters
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко выразил сожаление по поводу отказа кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сдавать анализы на употребление накротикив экспертам антидопинговой организации VADA

Об этом сообщает Tribuna.com.

"Время допинг-контроля кандидатов в президенты Украины исчерпано. Один из кандидатов пришел. Второй, который и проявил такую замечательную инициативу, к сожалению, отказался. Это его право", - сказал Кличко.

Инициатор приглашения VADA поблагодарил экспертов и отметил, что будет ждать результаты анализов Порошенко, который согласился их сдать.

"Мы с нетерпением будем ждать результатов анализов кандидата, который все-таки пришел. Спасибо VADA за возможность проведения тестирования в Киеве. Я выполнил свой гражданский долг, спасибо за ваше терпение", - добавил Кличко.

  • Напомним, Владимир Кличко пригласил кандидатов в президенты к НСК "Олимпийский" на 9 апреля с 15:00 до 18:00 сдавать анализы на наркотики организации VADA.
  • Порошенко сдал анализы представителям VADA.
  • В штабе Зеленского заявляли, что кандидат не будет сдавать анализы VADA.
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