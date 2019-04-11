Инициировал и отказался: Владимир Кличко о Зеленском, который не стал сдавать VADA анализ на наркотики

11 апреля, 2019, 08:41

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко выразил сожаление по поводу отказа кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сдавать анализы на употребление накротикив экспертам антидопинговой организации VADA

Об этом сообщает Tribuna.com.

"Время допинг-контроля кандидатов в президенты Украины исчерпано. Один из кандидатов пришел. Второй, который и проявил такую замечательную инициативу, к сожалению, отказался. Это его право", - сказал Кличко.

Инициатор приглашения VADA поблагодарил экспертов и отметил, что будет ждать результаты анализов Порошенко, который согласился их сдать.

"Мы с нетерпением будем ждать результатов анализов кандидата, который все-таки пришел. Спасибо VADA за возможность проведения тестирования в Киеве. Я выполнил свой гражданский долг, спасибо за ваше терпение", - добавил Кличко.