Роналду установил рекорд по голам в Лиге чемпионов
11 апреля, 2019, 09:18
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству голов
Об этом сообщает УЕФА в Twitter.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом. 34-летний португалец забил на 45-й минуте.
Этот гол стал для Роналду 125-м в 161-й игре в турнире. Это рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов.
Поединок "Аякс" - "Ювентус" завершился ничьей - 1: 1 .
Статистика @Cristiano Роналду в # ЛигаЧемпионов- UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 10 апреля 2019 г.
pic.twitter.com/dTtJHXF9AR
- Напомним, накануне матча с "Аяксом" форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к игроку амстердамцев Абдельхаким Нури, который пережил кому из-за аритмии сердца.
- Португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду проиграл в суде немецкому журналу Der Spiegel из-за ситуации с налогами.
- Невеста нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес снялась для модного журнала ELLE.
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