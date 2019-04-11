Роналду установил рекорд по голам в Лиге чемпионов

11 апреля, 2019, 09:18

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству голов

Об этом сообщает УЕФА в Twitter.

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Аяксом" форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом. 34-летний португалец забил на 45-й минуте.

Этот гол стал для Роналду 125-м в 161-й игре в турнире. Это рекорд по количеству голов в Лиге чемпионов.

Поединок "Аякс" - "Ювентус" завершился ничьей - 1: 1 .