Роналду поддержал футболиста "Аякса", который год находился в коме
10 апреля, 2019, 11:23
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к игроку "Аякса" Абдельхаким Нури, который пережил кому из-за аритмии сердца
Слова Роналду приводит TouzaniTV в Instagram.
Сегодня, 10 апреля, тяжелобольному футболисту "Аякса" Абдельхаким Нури исполнилось 22 года. Нури с июля 2017 года год находился в коме.
Перед матчем Лиги чемпионов "Аякс" - "Ювентус", который состоится сегодня, Роналду выразил слова поддержки футболисту.
"Просто поздравляю тебя с Днем рождения. Желаю тебе быстро восстановиться, и всего тебе наилучшего. Держим контакт", - сказал Роналду.
Amazing support by Cristiano for brother Abdelhak Nouri. We keep praying .. Any place Any time pic.twitter.com/vFtHIK1vgo- TouzaniTV (@ touzani7) 9 апреля 2019 г.
- Напомним, 2 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
- 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" победил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.
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