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Роналду поддержал футболиста "Аякса", который год находился в коме


фото: Reuters
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к игроку "Аякса" Абдельхаким Нури, который пережил кому из-за аритмии сердца

Слова Роналду приводит TouzaniTV в Instagram.

Сегодня, 10 апреля, тяжелобольному футболисту "Аякса" Абдельхаким Нури исполнилось 22 года. Нури с июля 2017 года год находился в коме.

Перед матчем Лиги чемпионов "Аякс" - "Ювентус", который состоится сегодня, Роналду выразил слова поддержки футболисту.

"Просто поздравляю тебя с Днем рождения. Желаю тебе быстро восстановиться, и всего тебе наилучшего. Держим контакт", - сказал Роналду.

  • Напомним, 2 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
  • 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" победил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.

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