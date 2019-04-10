"Ювентус" не справился с "Аяксом" в Лиге чемпионов

10 апреля, 2019, 23:51

В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" сыграл в гостях вничью с нидерландским "Аяксом"

"Ювентус" вышел вперед на 45-й минуте, когда после диагональной передачи Жоау Канселу отличным ударом в падении головой забил Криштиану Роналду.

"Аякс" отыгрался сразу после перерыва - Давид Нерес совершил блестящий проход по левому флангу и завершил его точным ударом в дальний угол ворот.

"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью 1: 1.

Ответный матч состоится 16 апреля в Турине.