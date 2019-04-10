"Ювентус" не справился с "Аяксом" в Лиге чемпионов
10 апреля, 2019, 23:51
В первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов итальянский "Ювентус" сыграл в гостях вничью с нидерландским "Аяксом"
"Ювентус" вышел вперед на 45-й минуте, когда после диагональной передачи Жоау Канселу отличным ударом в падении головой забил Криштиану Роналду.
"Аякс" отыгрался сразу после перерыва - Давид Нерес совершил блестящий проход по левому флангу и завершил его точным ударом в дальний угол ворот.
"Аякс" и "Ювентус" сыграли вничью 1: 1.
Ответный матч состоится 16 апреля в Турине.
- Напомним, 2 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд.
- 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов голландский "Аякс" победил в гостях испанский "Реал" и вышел в следующий раунд.
- 9 апреля во первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил дома португальский "Порту".
- В другом четвертьфинальном матче 9 апреля "Тоттенхэм" на своем поле переиграл "Манчестер Сити".
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