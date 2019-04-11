Новичок "Динамо" рассказал, чем поможет команде

11 апреля, 2019, 10:03

Новичок киевского "Динамо" Карлос де Пена рассказал, за счет чего может усилить игру команды

Слова игрока приводит официальный сайт "Динамо" .

"Моя главная задача на поле - забивать и ассистировать партнерам, поскольку я атакующий хавбек. Я левша, могу играть как чистого полузащитника, так и вингера", - сказал де Пена.

Уругваец также рассказал, кого знает и с кем общался в "Динамо".

"Общался с Денисом Бойко, Виктором Цыганковым и Беньямином Вербичем. Слежу за международным футболом, поэтому знал, что Фран Соль недавно подписал контракт с "Динамо", - заявил Карлос.