Новичок "Динамо" рассказал, чем поможет команде
11 апреля, 2019, 10:03
Новичок киевского "Динамо" Карлос де Пена рассказал, за счет чего может усилить игру команды
Слова игрока приводит официальный сайт "Динамо" .
"Моя главная задача на поле - забивать и ассистировать партнерам, поскольку я атакующий хавбек. Я левша, могу играть как чистого полузащитника, так и вингера", - сказал де Пена.
Уругваец также рассказал, кого знает и с кем общался в "Динамо".
"Общался с Денисом Бойко, Виктором Цыганковым и Беньямином Вербичем. Слежу за международным футболом, поэтому знал, что Фран Соль недавно подписал контракт с "Динамо", - заявил Карлос.
- Напомним, 10 апреля стало известно, что в киевское "Динамо" перешел уругвайский футболист Карлос де Пена, который раньше играл за английский "Мидлсбро".
- В ближайшем поединке УПЛ с "Мариуполем" киевский футбольный клуб "Динамо" не сможет рассчитывать сразу на четырех основных игроков.
- 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо".
- После поражения от "Шахтера" в четвертьфинале Кубка Украины, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не пришел на пресс-конференцию .
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