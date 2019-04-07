Хацкевич устроил демарш после поражения от "Шахтера" в Кубке Украины
7 апреля, 2019, 21:23
После поражения от "Шахтера" в четвертьфинале Кубка Украины, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не пришел на пресс-конференцию
Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.
Хацкевич дал после игры комментарии только в микст-зоне.
"Эмоции негативные в плане результата. Скрытый финал был, нам немного не повезло в серии пенальти. Хотя в овертайме мы были острее, ближе к голу. Удача была на стороне "Шахтера", - сказал Хацкевич.
Вероятно, Александр Хацкевич будет оштрафован за игнорирование пресс-конференции, посещение которой является обязательным для тренеров команд.
- 7 апреля в четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" .
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