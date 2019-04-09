"Динамо" понесло серьезные кадровые потери перед матчем УПЛ
9 апреля, 2019, 10:41
Киевский футбольный клуб "Динамо" не сможет рассчитывать сразу на четырех основных игроков в поединке с "Мариуполем"
Об этом сообщает Dynamomania.
В матче 24-го тура чемпионата Украины по футболу против "Мариуполя" сразу четверо футболистов не смогут помочь "Динамо".
Тамаш Кадар пропустит матч из-за красной карточки, которую он заработал против "Зари". Томаш Кендзера, Виталий Буяльский и Николай Шапаренко получили по предупреждению, которое стало для каждого из них четвертым, а это значит, что они не сыграют в следующем матче из-за перебора желтых карточек.
Поединок 24-го тура УПЛ между "Мариуполем" и "Динамо" сыграют в субботу, 13 апреля.
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