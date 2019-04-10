В "Динамо" перешел экс-футболист английского клуба

10 апреля, 2019, 17:16

В киевское "Динамо" перешел уругвайский футболист Карлос де Пена, который раньше играл за английский "Мидлсбро"

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Карлос де Пена подписал с "Динамо" контракт в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/2019 с опцией продления. Уругваец будет выступать под 14-м номером.

27-летний Карлос де Пена - воспитанник уругвайского клуба "Насьональ". 1 сентября 2015 г. де Пена подписал трехлетний контракт с клубом второго английского дивизиона - "Мидлсбро".

31 января 2017 на правах аренды перешел в "Овьедо", который выступает во втором испанском дивизионе. В июле 2017 контракт где пение с "Мидлсбро" был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В 2018 году вингер выступал за "Насьональ", по окончании сезона стал свободным агентом.