"Шахтер" по пенальти победил "Динамо" в Кубке Украины

7 апреля, 2019, 19:42

В четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" одолел киевское "Динамо"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В Харькове "Динамо" вышло вперед на 9-й минуте. После длительной атаки киевлян дончане неудачно выбили мяч, который ударом из-за пределов штрафной в ворота направил Денис Гармаш.

"Шахтер" отыгрался на 57-й минуте. Тайсон перехватил мяч у защитника киевлян Тамаша Кадара и отпасовал на Жуниора Мораеса, который поразил ворота.

На 61-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Красную карточку получил Денис Гармаш, боднувший головой Жуниора Мораеса.

На 69-й минуте составы команд стали равными. За повторное предупреждение был удален Жуниор Мораес.

В основное и дополнительное время команды сильнейшего не выявили. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые более метко пробили футболисты "Шахтера".

Кубок Украины

1/4 финала

7 апреля

"Шахтер" - "Динамо" 1:1 (1:1, 4:3 по пен.)

Голы: Мораес, 57 - Гармаш, 9

Удаление: Мораес, 69 - Гармаш, 61 ( "Динамо")