"Шахтер" по пенальти победил "Динамо" в Кубке Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В Харькове "Динамо" вышло вперед на 9-й минуте. После длительной атаки киевлян дончане неудачно выбили мяч, который ударом из-за пределов штрафной в ворота направил Денис Гармаш.
"Шахтер" отыгрался на 57-й минуте. Тайсон перехватил мяч у защитника киевлян Тамаша Кадара и отпасовал на Жуниора Мораеса, который поразил ворота.
На 61-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве. Красную карточку получил Денис Гармаш, боднувший головой Жуниора Мораеса.
На 69-й минуте составы команд стали равными. За повторное предупреждение был удален Жуниор Мораес.
В основное и дополнительное время команды сильнейшего не выявили. Победитель определился в серии послематчевых пенальти, которые более метко пробили футболисты "Шахтера".
Кубок Украины
1/4 финала
7 апреля
"Шахтер" - "Динамо" 1:1 (1:1, 4:3 по пен.)
Голы: Мораес, 57 - Гармаш, 9
Удаление: Мораес, 69 - Гармаш, 61 ( "Динамо")
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-