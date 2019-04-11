ЦИК отказала главному раввину продлить работу участков из-за Песаха

11 апреля, 2019, 17:34

Центризбирком заявил, что во время второго тура избирательные участки будут работать по закону - с 08:00 до 20:00, их работа продлеваться не будет

Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман написал в Facebook.

Комиссия отметила, что не уполномочена изменять норму действующего закона о времени работы избирательных участков, говорится в сообщении.

"В последние дни я получил сотни звонков и сообщений с просьбой сообщить о решении ЦИК в связи с моим обращением - продлить часы работы избирательной комиссии во втором туре выборов президента Украины, что выпадает на праздник Песах. 10 апреля ЦИК ответила, что не может изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение ЦИК ", - отметил главный раввин.

Асман сообщил, что по словам председателя Центризбиркома Татьяны Слипачук, по закону, всех, кто до 20:00 пришел на участок, но не успел проголосовать, обязаны запустить в помещение и дать возможность проголосовать.

"Таким образом, можно войти на избирательный участок до 20:00, и оставаться там до завершения праздника в 20:54, то есть до выхода звезд. После чего выполнить свой гражданский долг", - подчеркнул он.