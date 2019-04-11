ЦИК отказала главному раввину продлить работу участков из-за Песаха
Об этом главный раввин Украины Моше Реувен Асман написал в Facebook.
Комиссия отметила, что не уполномочена изменять норму действующего закона о времени работы избирательных участков, говорится в сообщении.
"В последние дни я получил сотни звонков и сообщений с просьбой сообщить о решении ЦИК в связи с моим обращением - продлить часы работы избирательной комиссии во втором туре выборов президента Украины, что выпадает на праздник Песах. 10 апреля ЦИК ответила, что не может изменить норму действующего закона о времени работы избирательных участков, так как это норма закона, а не решение ЦИК ", - отметил главный раввин.
Асман сообщил, что по словам председателя Центризбиркома Татьяны Слипачук, по закону, всех, кто до 20:00 пришел на участок, но не успел проголосовать, обязаны запустить в помещение и дать возможность проголосовать.
"Таким образом, можно войти на избирательный участок до 20:00, и оставаться там до завершения праздника в 20:54, то есть до выхода звезд. После чего выполнить свой гражданский долг", - подчеркнул он.
- Напомним, 9 апреля главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился в ЦИК с просьбой продлить до 22:30 работу некоторых избирательных участков в день выборов в связи с Песахом, во время которого по иудейским законам запрещена любая работа до восхода звезд .
- Центральная избирательная комиссия назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля. Борьбу за пост президента Украины продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко .
- После обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.
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