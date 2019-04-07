ЦИК официально назначила второй тур президентских выборов

7 апреля, 2019, 15:41

Центральная избирательная комиссия назначила второй тур президентских выборов

Соответствующее решение приняла ЦИК на заседании, сообщает Еспресо.TV .

Повторное голосование состоится 21 апреля. Борьбу за пост президента Украинр продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко .

"Предлагается на основании протокола ЦИК от 7 апреля 2019 года о результатах голосования в день очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019 года провести повторное голосование по очередным выборам Президента Украины, назначив его на воскресенье, 21 апреля 2019 года. Включить в избирательный бюллетень Владимира Зеленского и Петра Порошенко", - сказала председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Согласно подсчетам за Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей. За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей. Юлия Тимошенко набирает 13,4%, Юрий Бойко - 11,67%, Анатолий Гриценко - 6,91%, Игорь Смешко - 6,04%, Олег Ляшко - 5,48%. Александра Вилкула поддержали 4,15% избирателей, Руслана Кошулинского - 1,62%. Другие кандидаты набирают менее 1%.