ЦИК обработала 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко на 2,7 млн голосов
4 апреля, 2019, 07:16
Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины
Об этом сообщает сайт ЦИК.
Владимир Зеленский набрал 30,24% (5713825 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3014523 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,40% - 2532320 голосов.
За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,67%, 2205974 избирателей), Анатолий Гриценко (6,91%, 1306411 избирателей), Игорь Смешко (6,04%, 1141302 избирателей), Олег Ляшко (5 , 48%, 1035944 избирателей), Александр Вилкул (4,15%, 784 246 избирателей), Руслан Кошулинский (1,62%, 307 240 избирателей).
- Президент Украины Петр Порошенко назвал свое прохождение во второй тур сломом сценария Кремля по первому туру украинских выборов.
- Порошенко заявил, что в случае избрания его на второй срок российский президент Владимир Путин будет вынужден согласиться на миротворческую миссию ООН на оккупированных Россией территориях Донбасса.
- В ЦИК заявили, что первый тур выборов прошел без системных нарушений.
- По результатам национального экзитпола трех социологических служб по состоянию на 20:00 Владимир Зеленский имел 30,6% голосов, Петр Порошенко - 17,8%, Юлия Тимошенко - 14,2%.
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