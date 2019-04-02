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ЦИК обработала 100% бюллетеней: Зеленский опередил Порошенко на 2,7 млн голосов


фото: 24tv.ua
Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% бюллетеней избирателей, проголосовавших в первом туре выборов президента Украины

Об этом сообщает сайт ЦИК.

Владимир Зеленский набрал 30,24% (5713825 голосов), действующий президент Петр Порошенко - 15,95% (3014523 голосов), Юлия Тимошенко набрала 13,40% - 2532320 голосов.

За тройкой лидеров идут Юрий Бойко (11,67%, 2205974 избирателей), Анатолий Гриценко (6,91%, 1306411 избирателей), Игорь Смешко (6,04%, 1141302 избирателей), Олег Ляшко (5 , 48%, 1035944 избирателей), Александр Вилкул (4,15%, 784 246 избирателей), Руслан Кошулинский (1,62%, 307 240 избирателей).

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