Главный раввин просит ЦИК в день выборов продлить работу некоторых участков

9 апреля, 2019, 20:03

Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился в ЦИК с просьбой продлить работу некоторых избирательных участков в день выборов в связи с Песахом

Об этом говорится в письме Моше Реувена Асмана, обнародованном в Facebook.

В частности, главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30.

"В связи с тем, что второй тур выборов президента Украины приходится на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена любая работа до восхода звезд, и с целью предоставления гражданам, исповедующим иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права, прошу 21 апреля 2019 года продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30, хотя бы по одному участку в больших городах ", - написал он.