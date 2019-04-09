Главный раввин просит ЦИК в день выборов продлить работу некоторых участков
9 апреля, 2019, 20:03
Главный раввин Украины и Киева Моше Реувен Асман обратился в ЦИК с просьбой продлить работу некоторых избирательных участков в день выборов в связи с Песахом
Об этом говорится в письме Моше Реувена Асмана, обнародованном в Facebook.
В частности, главный раввин Украины попросил ЦИК продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30.
"В связи с тем, что второй тур выборов президента Украины приходится на второй день праздника Песах, во время которого по иудейским законам запрещена любая работа до восхода звезд, и с целью предоставления гражданам, исповедующим иудаизм, возможности для реализации своего избирательного права, прошу 21 апреля 2019 года продлить работу некоторых избирательных участков до 22:30, хотя бы по одному участку в больших городах ", - написал он.
- Напомним, Центральная избирательная комиссия назначила второй тур президентских выборов на 21 апреля. Борьбу за пост президента Украины продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко .
- 7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура президентских выборов.
- После обработки 100% протоколов в первом туре выборов Владимир Зеленский победил действующего президента Украины почти во всех регионах страны, кроме трех областей: Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - там поддержка кандидата Порошенко была больше.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-