У "Динамо" прибавилось кадровых потерь перед матчем УПЛ
Об этом рассказал секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко Betnews365 .
Причиной стала прямая красная карточка в игре Кубка Украины с "Шахтером".
"По регламенту, Денис Гармаш не имеет права играть в следующем туре УПЛ, несмотря на то, что красная карточка была показана в матче Кубка Украины. Прямая красная карточка распространяется и на матчи УПЛ. В четверг состоится заседание КДК ФФУ, на котором будет определен срок дисквалификации Гармаша. в любом случае, против "Мариуполя" он не сыграет. в регламенте предусмотрено наказания за прямую красную карточку, полученную в кубковом матче, в следующем поединке Кубка, но это относится к красным за "лишение очевидной голевой возможности и ". В случае с игроком" Динамо "речь идет об агрессивном поведении во время остановки игры", - сказал Грищенко.
"Динамо" сыграет с "Мариуполем" в субботу 13 апреля.
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