10 апреля, 2019, 08:45

Полузащитник Денис Гармаш стал очередным футболистом "Динамо", кто пропустит матч чемпионата Украины с "Мариуполем"

Об этом рассказал секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко Betnews365 .

Причиной стала прямая красная карточка в игре Кубка Украины с "Шахтером".

"По регламенту, Денис Гармаш не имеет права играть в следующем туре УПЛ, несмотря на то, что красная карточка была показана в матче Кубка Украины. Прямая красная карточка распространяется и на матчи УПЛ. В четверг состоится заседание КДК ФФУ, на котором будет определен срок дисквалификации Гармаша. в любом случае, против "Мариуполя" он не сыграет. в регламенте предусмотрено наказания за прямую красную карточку, полученную в кубковом матче, в следующем поединке Кубка, но это относится к красным за "лишение очевидной голевой возможности и ". В случае с игроком" Динамо "речь идет об агрессивном поведении во время остановки игры", - сказал Грищенко.

"Динамо" сыграет с "Мариуполем" в субботу 13 апреля.