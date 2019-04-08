В "Динамо" объяснили, почему Хацкевич проигнорировал пресс-конференцию после поражения от "Шахтера"
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Киевский клуб заявил, что Хацкевича по регламенту на пресс-конференцию было первым пригласить хозяева поля. Тренер его от "Шахтера" не получил и прождав час не явился для общения со СМИ.
"Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевой пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц -залы пригласили главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку. Вместе с тем, главный тренер "Динамо" ответил на вопросы журналистов в микст-зоне ", - сообщили в киевском клубе.
- 7 апреля во четвертьфинале Кубка Украины по футболу в серии послематчевых пенальти донецкий "Шахтер" победил киевское "Динамо" .
- После поражения от "Шахтера" в четвертьфинале Кубка Украины, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не пришел на пресс-конференцию .
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-