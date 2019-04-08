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В "Динамо" объяснили, почему Хацкевич проигнорировал пресс-конференцию после поражения от "Шахтера"


фото: facebook
"Динамо" объяснил, почему главный тренер киевлян Александр Хацкевич не пришел на пресс-конференцию после поражения от "Шахтера" в четвертьфинале Кубка Украины

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Киевский клуб заявил, что Хацкевича по регламенту на пресс-конференцию было первым пригласить хозяева поля. Тренер его от "Шахтера" не получил и прождав час не явился для общения со СМИ.

"Как известно, согласно регламенту соревнований, главный тренер команды гостей должен был быть приглашенным пресс-службой принимающего клуба на послематчевой пресс-конференцию первым. Однако, прождав почти час после завершения игры, Александр Хацкевич такого приглашения так и не получил. Зато первым в конференц -залы пригласили главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку. Вместе с тем, главный тренер "Динамо" ответил на вопросы журналистов в микст-зоне ", - сообщили в киевском клубе.

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