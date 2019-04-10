Украинский чудо: сейв Лунина признали лучшим в чемпионате Испании
10 апреля, 2019, 16:29
Сейв украинского голкипера "Леганеса" Андрея Лунина признали лучшим в чемпионате Испании в марте
Об этом сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.
Победу в номинации за лучший сейв марта получил Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу" и играет на правах аренды за "Леганес". Украинский голкипер эффектно отразил штрафной удар Лемара в матче чемпионата Испании с "Атлетико" (0: 1).
- В начале апреля главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с будущим Андрея Лунина в мадридском клубе.
- Знаменитый нападающий "Реала" Фернандо Морьентес рассказал о перспективах Лунина, который принадлежит мадридскому клубу.
- Лунин заявил, что поначалу его устроит роль запасного в мадридском "Реале".
- Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании по версии Marca.
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