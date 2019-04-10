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Украинский чудо: сейв Лунина признали лучшим в чемпионате Испании


фото: marca
Сейв украинского голкипера "Леганеса" Андрея Лунина признали лучшим в чемпионате Испании в марте

Об этом сообщает официальный сайт испанской Ла Лиги.

Победу в номинации за лучший сейв марта получил Андрей Лунин, который принадлежит "Реалу" и играет на правах аренды за "Леганес". Украинский голкипер эффектно отразил штрафной удар Лемара в матче чемпионата Испании с "Атлетико" (0: 1).

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