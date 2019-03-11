Украинец Лунин попал в сборную тура в Испании

11 марта, 2019, 15:45

Украинский голкипер "Леганеса" Андрей Лунин попал в символическую сборную 27-го тура чемпионата Испании по версии Marca

Об этом сообщает Marca в twitter.

Лунина отметили за блестяще проведенный матч против "Атлетико", в котором украинец совершил невероятный сейв после штрафного и парировал пенальти. Надежная игра вратаря не помогла его команде избежать поражения со счетом 0: 1.

Символическая сборная 27-го тура по версии Marca: Лунин ( "Леганес") - Коста ( "Вильярреал"), Хименес ( "Атлетико"), Пике ( "Барселона"), Альба ( "Барселона") - Гранеро ( "Эспаньол" ), Ферран ( "Валенсия"), Инуи Такаси ( "Алавес"), Рауль Гарсия ( "Атлетик") - Хуан Мата ( "Хетафе"), Виссам Бен Йеддер ( "Севилья").

Mucha variedad de equipos representados esta jornada 27 de #LaLiga en el mejor once, comandado por Pablo Machín pic.twitter.com/w0ScxYWLf6 - MARCA (@marca) 11 марта 2019 г.