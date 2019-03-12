Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Атлетико" в Лиге чемпионов

12 марта, 2019, 23:53

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд

Лига чемпионов

1/8 финала. Ответный матч

"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания) 3:0

Голы: Роналду, 27, 49, 86 (с пенальти)

Первый матч - 0:2

Роналду вывел "Ювентус" вперед на 27-й минуте. Португалец точно пробил головой после диагонального паса от Бернардески.

На 48-й минуте Роналду сделал дубль. Лидер туринцев снова забил головой после прострела Жоау Канселу.

На 86-й минуте Роналду реализовал пенальти и вывел "Ювентус" в четвертьфинал.