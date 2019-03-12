Хет-трик Роналду принес "Ювентусу" победу над "Атлетико" в Лиге чемпионов
12 марта, 2019, 23:53
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов Кришитану Роналду сделал хет-трик в ворота "Атлетико" и вывел "Ювентус" в следующий раунд
Лига чемпионов
1/8 финала. Ответный матч
"Ювентус" (Италия) - "Атлетико" (Испания) 3:0
Голы: Роналду, 27, 49, 86 (с пенальти)
Первый матч - 0:2
Роналду вывел "Ювентус" вперед на 27-й минуте. Португалец точно пробил головой после диагонального паса от Бернардески.
На 48-й минуте Роналду сделал дубль. Лидер туринцев снова забил головой после прострела Жоау Канселу.
На 86-й минуте Роналду реализовал пенальти и вывел "Ювентус" в четвертьфинал.
- 20 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Атлетико" победил итальянский "Ювентус" .
- Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне объяснил, зачем продемонстрировал после победы над "Ювентусом" в Лиге чемпионов неприличный жест.
- В итоге, Симеоне отделался штрафом за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов.
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