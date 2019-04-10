"Динамо" охотится на уругвайского хавбека
10 апреля, 2019, 08:31
Киевское "Динамо" может подписать уругвайского хавбека Карлоса де Пена
О возможном трансфере легионера сообщает Sport Arena .
27-летний футболист Карлос де Пена находится на просмотре в клубе больше недели. Уругвайского футболиста порекомендовал "Динамо" один из бывших тренеров клуба.
Где Пена начал карьеру в уругвайском "Насьональ". Затем отправился в Европу выступать за "Мидлсбро" и "Овьедо". Затем вернулся в «Насьональ», который оставил 1 января этого года. Сейчас он свободный агент. Уругваец выступает на позиции левого вингера, но также может быть центральным форвардом.
За карьеру де Пена провел 123 матча, забил 21 гол и сделал 16 ассист. Его трансферная стоимость оценивается в 1,5 млн евро.
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