Убийство Гандзюк: Мангера госпитализировали накануне заседания о продлении ареста, - СМИ

8 апреля, 2019, 12:44

Подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк главу Херсонской ОГА Владислава Мангера госпитализировали из-за проблем с сердцем

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

В пресс-службе сообщили, что Мангер сейчас находится на стационарном лечении в областном кардиологическом диспансере.

"У него - проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля - в день, когда на него снова надели электронный браслет ", - рассказала пресс-секретарь Херсонской ОГА Галина Ляшевская.

В то же время адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 8 апреля в 15:30 заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета, скорее всего, будет перенесен.

"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все-таки состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, поскольку Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - рассказал адвокат .