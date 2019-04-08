Убийство Гандзюк: Мангера госпитализировали накануне заседания о продлении ареста, - СМИ
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
В пресс-службе сообщили, что Мангер сейчас находится на стационарном лечении в областном кардиологическом диспансере.
"У него - проблемы с сердцем. Точный диагноз мне неизвестен. Знаю только, что Владиславу Николаевичу стало плохо вечером 5 апреля - в день, когда на него снова надели электронный браслет ", - рассказала пресс-секретарь Херсонской ОГА Галина Ляшевская.
В то же время адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что запланированное на 8 апреля в 15:30 заседание Шевченковского райсуда Киева, на котором должно быть рассмотрено представление Генпрокуратуры о продлении на два месяца срока отстранения его подзащитного от должности председателя Херсонского облсовета, скорее всего, будет перенесен.
"Информации об отмене или переносе заседания у меня пока нет. Думаю, заседание все-таки состоится, но только для того, чтобы решить вопрос о переносе даты, поскольку Мангер не сможет присутствовать на суде по состоянию здоровья", - рассказал адвокат .
- 31 июля 2018 Екатерину Гандзюк облили кислотой . Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев . 4 ноября 2018 около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти .
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощника депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левина пока объявлен в розыск .
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил , что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, член ВО "Батькивщина" Владиславом Мангер и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангер подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.
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